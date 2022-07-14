Left Menu

BRIEF-Rogers CEO, On Outage, Says "Network Is Fully Operational To The Standards You Have Come To Expect"

Reuters | Updated: 14-07-2022 02:07 IST | Created: 14-07-2022 02:07 IST
BRIEF-Rogers CEO, On Outage, Says "Network Is Fully Operational To The Standards You Have Come To Expect"

Rogers Communications Inc: * ROGERS CEO, ON OUTAGE, SAYS "NO ONE – NOT OUR CUSTOMERS, OUR GOVERNMENTS, AND NOT US – IS ANYWHERE CLOSE TO FINDING WHAT HAPPENED ACCEPTABLE"

* ROGERS CEO SAYS NETWORK IS FULLY OPERATIONAL TO THE STANDARDS YOU HAVE COME TO EXPECT * ROGERS CEO SAYS "OUR CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES ARE WORKING AROUND THE CLOCK AND HAVE CAUGHT UP ON THE BACKLOG OF ISSUES"

* ROGERS CEO - "YOU HAVE MY PERSONAL COMMITMENT THAT ROGERS WILL MAKE EVERY CHANGE AND INVESTMENT NEEDED TO HELP ENSURE THAT IT WILL NOT HAPPEN AGAIN" * ROGERS CEO-WORKING WITH GOVTS AND INDUSTRY, CO TO IMPLEMENT WHAT NEEDED TO ENSURE THAT 911,ESSENTIAL SERVICES CONTINUE,NO MATTER WHAT OUTAGE MAY OCCUR Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
FEATURE-Startups eye metaverse, NFTs, to solve Africa's economic woes

FEATURE-Startups eye metaverse, NFTs, to solve Africa's economic woes

 Global
2
Science News Roundup: U.S. FAA in contact with SpaceX after booster rocket fire; NASA draws back the curtain on the Webb space telescope's first full-color images and more

Science News Roundup: U.S. FAA in contact with SpaceX after booster rocket f...

 Global
3
Health News Roundup: White House urges COVID boosters to protect against spreading BA.5 subvariant; San Francisco reaches $58 million opioid settlement with Teva, Allergan and more

Health News Roundup: White House urges COVID boosters to protect against spr...

 Global
4
Rains: School holiday tomorrow in Pune city, PCMC

Rains: School holiday tomorrow in Pune city, PCMC

 India

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Can the DRC Get a Better Deal on Its Immense Mineral Wealth?

As natural disasters proliferate, insurance protection gap must shrink

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2022