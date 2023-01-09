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BRIEF-Duck Creek Agrees To Be Acquired By Vista Equity Partners For $2.6 Bln

Reuters | Updated: 09-01-2023 18:54 IST | Created: 09-01-2023 18:19 IST
BRIEF-Duck Creek Agrees To Be Acquired By Vista Equity Partners For $2.6 Bln

Duck Creek Technologies Inc: * DUCK CREEK AGREES TO BE ACQUIRED BY VISTA EQUITY PARTNERS FOR $2.6 BILLION

* DUCK CREEK AGREES TO BE ACQUIRED BY VISTA EQUITY PARTNERS FOR $2.6 BILLION * DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC - PROPOSED DEAL FOR $19.00 PER SHARE

* DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC- DUCK CREEK SHAREHOLDERS TO RECEIVE $19.00 PER SHARE IN CASH * DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC - DUCK CREEK TO BECOME A PRIVATELY HELD COMPANY UPON COMPLETION OF TRANSACTION

* DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC - TO BECOME A PRIVATELY HELD COMPANY UPON COMPLETION OF TRANSACTION * DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC - AGREEMENT INCLUDES A "GO-SHOP" PERIOD EXPIRING AT 11:59 P.M. EASTERN TIME ON FEBRUARY 7, 2023

* DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC - VISTA EQUITY PARTNERS INTENDS TO FINANCE TRANSACTION WITH FULLY COMMITTED EQUITY FINANCING * DUCK CREEK TECHNOLOGIES -DEAL NEGOTIATIONS WERE LED BY SPECIAL COMMITTEE OF DUCK CREEK BOARD COMPOSED ENTIRELY OF INDEPENDENT,DISINTERESTED DIRECTORS

* DUCK CREEK - BOARD WILL HAVE RIGHT TO TERMINATE MERGER TO ENTER INTO A SUPERIOR PROPOSAL SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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