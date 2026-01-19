GG win toss, opt to bowl against RCB

Left Menu

Gujarat Giants won the toss and elected to bowl against table toppers Royal Challengers Begaluru in a Womens Premier League match here on Monday. The Teams Gujarat Giants Ashleigh Gardner c, Beth Mooney wk, Sophie Devine, Anushka Sharma, Georgia Wareham, Kanika Ahuja, Bharti Fulmali, Kashvee Gautam, Tanuja Kanwar, Happy Kumari, Renuka Singh.

PTI | Vadodara | Updated: 19-01-2026 19:16 IST | Created: 19-01-2026 19:16 IST
Gujarat Giants won the toss and elected to bowl against table toppers Royal Challengers Begaluru in a Women's Premier League match here on Monday. GG made two changes, with Anushka Sharma returning back and Happy Kumari making her debut. RCB are unchanged. The Teams: Gujarat Giants: Ashleigh Gardner (c), Beth Mooney (wk), Sophie Devine, Anushka Sharma, Georgia Wareham, Kanika Ahuja, Bharti Fulmali, Kashvee Gautam, Tanuja Kanwar, Happy Kumari, Renuka Singh. Royal Challengers Bengaluru: Smriti Mandhana (c), Grace Harris, Georgia Voll, Gautami Naik, Richa Ghosh (wk), Radha Yadav, Nadine de Klerk, Sayali Satghare, Shreyanka Patil, Prema Rawat, Lauren Bell.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

