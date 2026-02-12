Scoreboard: T20 WC: Sri Lanka vs Oman
Scoreboard of the T20 World Cup Group B match between Sri Lanka and Oman here on Thursday. SRI LANKA: Pathum Nissanka lbw Mehmood 13 Kamil Mishara lbw Odedra 8 Kusal Mendis (run out) 61 Pavan Ratnayake b Jiten 60 Dasun Shanaka c Nadeem b Jiten 50 Kamindu Mendis (not out) 19 Dunith Wellalage (not out) 6 Extras (LB-4, NB-2, W-2) 8 Total (For 5 wickets, 20 overs) 225 Fall of wickets: 1-15, 2-42, 3-136, 4-199, 5-200. Bowling: Shah Faisal 4-0-28-0, Jay Odedra 1-0-14-1, Wasim Ali 3-0-38-0, Sufyan Mehmood 4-0-60-1, Nadeem Khan 4-0-40-0, Jiten Ramanandi 4-0-41-2. (More)
