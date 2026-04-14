Amazon Acquires Globalstar for $11.57B to Boost Satellite Business
Amazon.com announced it will acquire Globalstar in an $11.57 billion deal to enhance its satellite connectivity capabilities, aiming to rival Elon Musk's Starlink. The acquisition, which includes Globalstar's satellite network, supports Amazon's plan to deploy 3,200 satellites by 2029 and expand its Direct-to-Device services.
Amazon.com has announced its acquisition of Globalstar for $11.57 billion, a move aimed at strengthening its satellite business as it competes with Elon Musk's Starlink. The acquisition includes Globalstar's existing satellites, adding to Amazon's burgeoning network of over 200.
This deal supports Amazon's objective to deploy approximately 3,200 satellites in low Earth orbit by 2029, with the rollout of its satellite internet services scheduled for later this year. Globalstar's technology is pivotal for delivering direct-to-device connectivity, bypassing traditional ground-based cellular infrastructures.
The acquisition positions Amazon to accelerate its Direct-to-Device spectrum capabilities. Meanwhile, SpaceX's Starlink continues to expand its customer base and satellite network. The acquisition awaits regulatory approvals, including from the U.S. Federal Communications Commission.
