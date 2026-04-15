Left Menu

Hanshow Acquires HARB Data: A Leap Towards AI-Driven Retail Innovation

Hanshow, an electronic shelf labels and digital retail solutions leader, has fully acquired HARB Data, an AI and big data solutions firm. This acquisition enhances Hanshow's data capabilities, driving AI-based innovations in retail operations, consumer experience, and digital energy management, while fostering sustainable, data-driven growth.

Devdiscourse News Desk | Shanghai | Updated: 15-04-2026 13:56 IST | Created: 15-04-2026 13:56 IST
  • Country:
  • China

Hanshow, a prominent name in electronic shelf labels and digital retail technology, has confirmed the complete acquisition of HARB Data, a company specializing in AI and big data solutions focused on the retail industry. The acquisition positions HARB Data as a wholly owned subsidiary of Hanshow.

This strategic move significantly bolsters Hanshow's core strength in managing data governance, analytics, and AI, providing enhanced support for retail operations, intelligent marketing strategies, optimized consumer interactions, and efficient digital energy management.

With AI's growing influence on value creation in physical retail, Hanshow is leveraging IoT technology and AI algorithms to enrich its data services and promote intelligent decision-making, strengthening its market position through this acquisition.

TRENDING

1
No graft charge against Modi who ruled Gujarat, Centre for 24 yrs; will recover with interest Rs 300 cr TMC ate up in job scam: Shah.

No graft charge against Modi who ruled Gujarat, Centre for 24 yrs; will reco...

 India
2
Sitharaman Predicts BJP Triumph in West Bengal

Sitharaman Predicts BJP Triumph in West Bengal

 India
3
Japan's $10 Billion Energy Framework to Shield ASEAN Amid Middle East Tensions

Japan's $10 Billion Energy Framework to Shield ASEAN Amid Middle East Tensio...

 Global
4
Nationwide Call to Curb 'Love Jihad': VHP's Strong Stand

Nationwide Call to Curb 'Love Jihad': VHP's Strong Stand

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Thailand’s Roadmap to Global Sustainability Reporting Gains Momentum

As Trade Surges, Inefficient Borders Slow Almaty–Bishkek Corridor Growth

Tunisia’s Gender Gap: Why Women Remain Absent from the Workforce Despite Progress

Strong Mothers, Weak Safety Nets: Poverty Among Single Mothers on the Rise

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026