Hanshow Acquires HARB Data: A Leap Towards AI-Driven Retail Innovation
Hanshow, an electronic shelf labels and digital retail solutions leader, has fully acquired HARB Data, an AI and big data solutions firm. This acquisition enhances Hanshow's data capabilities, driving AI-based innovations in retail operations, consumer experience, and digital energy management, while fostering sustainable, data-driven growth.
- Country:
- China
Hanshow, a prominent name in electronic shelf labels and digital retail technology, has confirmed the complete acquisition of HARB Data, a company specializing in AI and big data solutions focused on the retail industry. The acquisition positions HARB Data as a wholly owned subsidiary of Hanshow.
This strategic move significantly bolsters Hanshow's core strength in managing data governance, analytics, and AI, providing enhanced support for retail operations, intelligent marketing strategies, optimized consumer interactions, and efficient digital energy management.
With AI's growing influence on value creation in physical retail, Hanshow is leveraging IoT technology and AI algorithms to enrich its data services and promote intelligent decision-making, strengthening its market position through this acquisition.
