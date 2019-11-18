BRIEF-HP Board Of Directors Unanimously Rejects Unsolicited Xerox Proposal
Hp Inc: * HP BOARD OF DIRECTORS UNANIMOUSLY REJECTS UNSOLICITED XEROX PROPOSAL
* BOARD OF DIRECTORS HAS UNANIMOUSLY REJECTED UNSOLICITED PROPOSAL FROM XEROX HOLDINGS CORPORATION TO ACQUIRE COMPANY * CONCLUDED THAT XEROX PROPOSAL SIGNIFICANTLY UNDERVALUES HP AND IS NOT IN BEST INTERESTS OF HP SHAREHOLDERS
* "WE ARE OPEN TO EXPLORING WHETHER THERE IS VALUE TO BE CREATED FOR HP SHAREHOLDERS THROUGH A POTENTIAL COMBINATION WITH XEROX" * HAVE FUNDAMENTAL QUESTIONS THAT NEED TO BE ADDRESSED IN OUR DILIGENCE OF XEROX
* BELIEVE IT IS CRITICAL TO ENGAGE IN A RIGOROUS ANALYSIS OF ACHIEVABLE SYNERGIES FROM A POTENTIAL COMBINATION * BELIEVE THAT WE CAN QUICKLY EVALUATE MERITS OF POTENTIAL TRANSACTION WITH SUBSTANTIVE ENGAGEMENT FROM XEROX MANAGEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:
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