We had brought Aparajita Bill for women safety, but Centre not approving it: TMC leader Abhishek Banerjee at party's students' wing rally.
PTI | Kolkata | Updated: 28-08-2025 13:02 IST | Created: 28-08-2025 13:02 IST
- Country:
- India
We had brought Aparajita Bill for women safety, but Centre not approving it: TMC leader Abhishek Banerjee at party's students' wing rally.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
