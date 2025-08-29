Four teenagers drown in Dumka's Mayurakshi river, one body recovered: Police.
PTI | Dumka | Updated: 29-08-2025 09:28 IST | Created: 29-08-2025 09:28 IST
- Country:
- India
Four teenagers drown in Dumka's Mayurakshi river, one body recovered: Police.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Tragedy in Jharkhand: Teen Drowning Incident at Mayurakshi River
Relief Efforts Intensify in Telangana as Army Rescues Stranded Residents
Rescue in the Jungle: Soldiers Freed in Colombia
Heroism Amid Tragedy: Remembering Fletcher Merkel and the Minneapolis Church Shooting
Miraculous Escape: Locals Rescue Three from Floodwaters in Odisha