Four Indian Youth Congress workers arrested for 'shirtless protest' at AI Summit produced in court; police seek 5-day custody, order reserved.
PTI | New Delhi | Updated: 21-02-2026 12:43 IST | Created: 21-02-2026 12:43 IST
- Country:
- India
Four Indian Youth Congress workers arrested for 'shirtless protest' at AI Summit produced in court; police seek 5-day custody, order reserved.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
Four Indian Youth Congress workers arrested for 'shirtless protest' at AI Summit sent to five-day police custody.
Court Reserves Order on IYC Protesters' Custody Plea
Legal Battle Over Shared Custody of Beloved Pet Rottweiler
Social Media Stunt Lands Delhi Man in Police Custody
Court Extends Custody for Rohit Shetty Case Accused Amid Ongoing Investigation