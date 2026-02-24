Chhattisgarh budget: Rs 9,450 crore allocated for Public Works Department, Rs 3,500 crore for Water Resources Department.
PTI | Raipur | Updated: 24-02-2026 13:56 IST | Created: 24-02-2026 13:56 IST
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
