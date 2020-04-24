BRIEF-Amazon extends $2 hourly pay raise through May 16, costs to be nearly $700 million

BRIEF-Amazon extends $2 hourly pay raise through May 16, costs to be nearly $700 millionReuters | Updated: 24-04-2020 23:08 IST | Created: 24-04-2020 23:08 IST
Amazon.com Inc: * AMAZON.COM INC EXTENDS $2 PER HOUR WAGE INCREASE AND U.S.-AND-CANADA DOUBLE OVERTIME PAY THROUGH MAY 16 -STATEMENT
* AMAZON SAYS THESE EXTENSIONS BRING ITS SPENDING ON EXTRA PAY TO NEARLY $700 MILLION * AMAZON SAYS IT IS EXTENDING DURATION OF UNLIMITED UNPAID TIME OFF POLICY FOR HIGH-RISK INDIVIDUALS AND THOSE DEALING WITH SCHOOL CLOSURES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Jeffrey Dastin)
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