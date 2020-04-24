Left Menu
Development News Edition

BRIEF-Amazon extends $2 hourly pay raise through May 16, costs to be nearly $700 million

Reuters | Updated: 24-04-2020 23:08 IST | Created: 24-04-2020 23:08 IST
BRIEF-Amazon extends $2 hourly pay raise through May 16, costs to be nearly $700 million

Amazon.com Inc: * AMAZON.COM INC EXTENDS $2 PER HOUR WAGE INCREASE AND U.S.-AND-CANADA DOUBLE OVERTIME PAY THROUGH MAY 16 -STATEMENT

* AMAZON SAYS THESE EXTENSIONS BRING ITS SPENDING ON EXTRA PAY TO NEARLY $700 MILLION * AMAZON SAYS IT IS EXTENDING DURATION OF UNLIMITED UNPAID TIME OFF POLICY FOR HIGH-RISK INDIVIDUALS AND THOSE DEALING WITH SCHOOL CLOSURES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Jeffrey Dastin)

TRENDING

Birth of 'Snowman' at edge of solar system

IndiGo CEO Ronojoy Dutta rolls back pay cut in April salary of employees; says decision taken in deference to govt wishes.

Vodafone-Idea shares jump 15 pc as Vodafone Group makes about Rs 1,530 cr accelerated payment

Pirates of the Caribbean 6: Petition to return Johnny Depp close to 200,000

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Videos

Latest News

Lockdown: Global rights groups demand restoration of 4G services in J&K

Over 40 global rights groups, part of a campaign KeepItOn, on Friday demanded the restoration of 4G services in Jammu and Kashmir, saying the absence of high-speed internet is hampering works of doctors, journalists and others amid the COVI...

U.S. weighs taking takes in U.S. energy cos, other options -Mnuchin

The Trump administration is considering taking stakes in U.S. energy companies as one possible option as it seeks to help the nations oil and gas sector amid the coronavirus outbreak, U.S. Treasury Secretary Steven Mnuchin said on Friday.Pr...

Maharashtra reports 18 deaths, 394 new COVID-19 cases

Eighteen more COVID-19 deaths and 394 new coronavirus cases were reported from Maharashtra on Friday. The total count of coronavirus cases in the State has climbed to 6,817, said the states Public Health Department. With 18 more deaths, the...

Armenia commemorates mass killings anniversary under quarantine

Armenians have used text messages and mobile phone flashlights to mark the 105th anniversary of mass killings in the Ottoman Empire, dropping their usual march because of coronavirus restrictions.Yerevan, which describes the 1915 killings o...
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2020