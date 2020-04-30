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Mumbai, Apr 30 (PTI) BULLION CLOSING

PTI | Mumbai | Updated: 30-04-2020 17:53 IST | Created: 30-04-2020 17:53 IST
Mumbai, Apr 30 (PTI) BULLION CLOSING

BULLION CLOSING (INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL CHARGES )SILVER SPOT (IN RUPEES PER kg ) : 42200.00STANDARD GOLD (99.5) : 45550.00PURE GOLD (99.9) : 45733.00 (NOTE : SOURCE THE BOMBAY BULLION COMMITTEE) FOR AFP: ( INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL TAXES)LONDON 04301730 (5:30 pm) SILVER SPOT (IN RUPEES PER kg ) : 42200.00STANDARD GOLD (99.5) : 45550.00PURE GOLD (99.9) : 45733.00 PTI MUM SVC SHWSHW

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