BRIEF-U.S. Offers To Help Increase Production Of Pfizer/Biontech COVID Vaccine - FT

BRIEF-U.S. Offers To Help Increase Production Of Pfizer/Biontech COVID Vaccine - FTReuters | Updated: 11-12-2020 17:08 IST | Created: 11-12-2020 17:08 IST
* U.S. OFFERS TO HELP INCREASE PRODUCTION OF PFIZER/BIONTECH COVID VACCINE - FT
* OPERATION WARP SPEED IS TRYING TO DOUBLE ITS PRE-ORDER OF DOSES, AFTER SOARING DEMAND HAS LED TO A SHORTAGE - FT * OPERATION WARP SPEED TRYING TO HELP PFIZER OBTAIN MORE RAW MATERIALS, EQUIPMENT TO ENSURE IT CAN PRODUCE EXTRA DOSES BY JUNE 2021 - FT Source text - https://on.ft.com/378fXy1 Further company coverage: