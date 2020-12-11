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BRIEF-U.S. Offers To Help Increase Production Of Pfizer/Biontech COVID Vaccine - FT

Reuters | Updated: 11-12-2020 17:08 IST | Created: 11-12-2020 17:08 IST
BRIEF-U.S. Offers To Help Increase Production Of Pfizer/Biontech COVID Vaccine - FT

* U.S. OFFERS TO HELP INCREASE PRODUCTION OF PFIZER/BIONTECH COVID VACCINE - FT

* OPERATION WARP SPEED IS TRYING TO DOUBLE ITS PRE-ORDER OF DOSES, AFTER SOARING DEMAND HAS LED TO A SHORTAGE - FT * OPERATION WARP SPEED TRYING TO HELP PFIZER OBTAIN MORE RAW MATERIALS, EQUIPMENT TO ENSURE IT CAN PRODUCE EXTRA DOSES BY JUNE 2021 - FT Source text - https://on.ft.com/378fXy1 Further company coverage:

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