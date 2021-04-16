BRIEF-Cathay Pacific Airways Says March PLF Dropped By 28 Percentage Points To 21.2%Reuters | Hong Hong | Updated: 16-04-2021 09:59 IST | Created: 16-04-2021 09:44 IST
Cathay Pacific Airways Ltd: * MARCH CARGO AND MAIL LOAD FACTOR INCREASED BY 8.9 PERCENTAGE POINTS TO 86.4%
* IN MARCH, PASSENGER LOAD FACTOR DROPPED BY 28 PERCENTAGE POINTS TO 21.2% * IN MARCH AIRLINE CARRIED 83,329 TONNES OF CARGO AND MAIL, A DECREASE OF 30.1%
* IN MARCH, CATHAY PACIFIC CARRIED TOTAL OF 18,539 PASSENGERS A DECREASE OF 94% * WITH TIGHTENED CREW QUARANTINE REQUIREMENTS IN HK, ONLY MANAGED TO MAINTAIN A SKELETON SCHEDULE IN MARCH
* SEEN POSITIVE DEMAND FOR STUDENT TRAVEL TO LONDON SO FAR IN FIRST HALF OF APRIL * WELCOMES HONG KONG SAR GOVERNMENT'S DECISION TO LIFT BAN ON FLIGHTS FROM UK STARTING EARLY MAY
* "WELCOME AND SUPPORT" HK GOVERNMENT'S PLAN TO USE VACCINE BUBBLES TO FURTHER RELAX MEASURES * IN FIRST THREE MONTHS OF 2021, NUMBER OF PASSENGERS CARRIED DROPPED BY 98.4% AGAINST A 91.7% DECREASE IN CAPACITY VERSUS PCP
* SO FAR SHIPPED 15 MILLION DOSES OF COVID-19 VACCINES * HK GOVERNMENT LIFTS MANDATORY QUARANTINE REQUIREMENT FOR VACCINATED HK BASED AIRCREW ON FREIGHTERS, CARGO ONLY PASSENGER FLIGHTS FROM APRIL 16
* HK GOVERNMENT DECISION TO HAVE A POSITIVE IMPACT ON CARGO BUSINESS WHILE ALSO REDUCING MONTHLY OPERATING CASH BURN
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