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BRIEF-Cathay Pacific Airways Says March PLF Dropped By 28 Percentage Points To 21.2%

Reuters | Hong Hong | Updated: 16-04-2021 09:59 IST | Created: 16-04-2021 09:44 IST
BRIEF-Cathay Pacific Airways Says March PLF Dropped By 28 Percentage Points To 21.2%
Representative image Image Credit: Wikipedia

Cathay Pacific Airways Ltd: * MARCH CARGO AND MAIL LOAD FACTOR INCREASED BY 8.9 PERCENTAGE POINTS TO 86.4%

* IN MARCH, PASSENGER LOAD FACTOR DROPPED BY 28 PERCENTAGE POINTS TO 21.2% * IN MARCH AIRLINE CARRIED 83,329 TONNES OF CARGO AND MAIL, A DECREASE OF 30.1%

* IN MARCH, CATHAY PACIFIC CARRIED TOTAL OF 18,539 PASSENGERS A DECREASE OF 94% * WITH TIGHTENED CREW QUARANTINE REQUIREMENTS IN HK, ONLY MANAGED TO MAINTAIN A SKELETON SCHEDULE IN MARCH

* SEEN POSITIVE DEMAND FOR STUDENT TRAVEL TO LONDON SO FAR IN FIRST HALF OF APRIL * WELCOMES HONG KONG SAR GOVERNMENT'S DECISION TO LIFT BAN ON FLIGHTS FROM UK STARTING EARLY MAY

* "WELCOME AND SUPPORT" HK GOVERNMENT'S PLAN TO USE VACCINE BUBBLES TO FURTHER RELAX MEASURES * IN FIRST THREE MONTHS OF 2021, NUMBER OF PASSENGERS CARRIED DROPPED BY 98.4% AGAINST A 91.7% DECREASE IN CAPACITY VERSUS PCP

* SO FAR SHIPPED 15 MILLION DOSES OF COVID-19 VACCINES * HK GOVERNMENT LIFTS MANDATORY QUARANTINE REQUIREMENT FOR VACCINATED HK BASED AIRCREW ON FREIGHTERS, CARGO ONLY PASSENGER FLIGHTS FROM APRIL 16

* HK GOVERNMENT DECISION TO HAVE A POSITIVE IMPACT ON CARGO BUSINESS WHILE ALSO REDUCING MONTHLY OPERATING CASH BURN

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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