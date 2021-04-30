Left Menu

BRIEF-AstraZeneca Q1 EPS $1.19, Reports $275 Mln In COVID-19 Vaccine Sales

Reuters | London | Updated: 30-04-2021 12:04 IST | Created: 30-04-2021 11:54 IST
BRIEF-AstraZeneca Q1 EPS $1.19, Reports $275 Mln In COVID-19 Vaccine Sales
Representative image Image Credit: Twitter (@AstraZeneca)

AstraZeneca Plc: * AZN: FIRST QUARTER 2021 RESULTS

* Q1 EARNINGS PER SHARE ROSE 100 PERCENT TO $1.19 * QTRLY CORE EPS $1.63

* QTRLY TOTAL REVENUE INCLUDED $275M OF PANDEMIC COVID-19 VACCINE SALES * NEGATIVE IMPACT OF PANDEMIC VACCINE ON QTRLY EPS OF $0.03

* QTRLY INCREASE IN PRODUCT SALES OF 15% (11% AT CER) TO $7,257M * EXPECT IMPACT OF COVID TO REDUCE AND ANTICIPATE A PERFORMANCE ACCELERATION IN SECOND HALF OF 2021

* COMPANY REITERATES GUIDANCE FOR FY 2021 AT CER * COMPANY REITERATES FULL-YEAR 2021 GUIDANCE

* GUIDANCE DOES NOT INCORPORATE ANY REVENUE OR PROFIT IMPACT FROM SALES OF PANDEMIC COVID-19 VACCINE

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

Blockchain vs IOTA: Looking for a better alternative

SA dam levels go up from 69.1% to 85%

The Umbrella Academy Season 3 started filming; know more on cast & possible release date

It was very arbitrary: Witherspoon on how media branded her 'good' and Britney Spears 'bad'

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Debate surrounding vaccine passports and development misses bigger picture

... ...

Blockchain vs IOTA: Looking for a better alternative

... ...

For stability, Iraq needs to crack down on corruption

... ...

East African women traders: 'Celebrating the past, planning for the future'

COVID-19 has hit women disproportionately hard across East Africa, especially those working in the informal sector. Lessons must be learnt to prevent this from happening again....

Videos

Latest News

Singapore's hot housing market faces risk of cooling curbs

Ishwinder Kaur and her husband spent more than two years looking to buy their first home in Singapore, hoping property prices would dip during the hunt. The couple finally bought their apartment in December after prices rose in all but one-...

Ten states account for 73.05 pc of new COVID-19 cases in India

Maharashtra, Uttar Pradesh and Delhi are among the 10 states that account for 73.05 per cent of new COVID-19 cases reported in a day, the Union Health Ministry said on Friday.India has registered 3,86,452 new coronavirus infections in a spa...

Pawar expresses grief over death of ex-AG Soli Sorabjee

NCP president Sharad Pawar on Friday expressed grief over the death of former Attorney General Soli Sorabjee.Paying tributes to the legal luminary 91, Pawar said his long career was an example of commitment to the spirit of the Constitution...

Japan's ANA forecasts return to profit as vaccine rollouts help revive air travel

Japans biggest airline, ANA Holdings Inc, on Friday forecast a return to profit this business year, bouncing back from a record loss on expectations that air travel demand will rebound as a vaccines contain the spread of the coronavirus.Bas...
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2021