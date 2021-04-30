BRIEF-AstraZeneca Q1 EPS $1.19, Reports $275 Mln In COVID-19 Vaccine Sales

BRIEF-AstraZeneca Q1 EPS $1.19, Reports $275 Mln In COVID-19 Vaccine SalesReuters | London | Updated: 30-04-2021 12:04 IST | Created: 30-04-2021 11:54 IST
AstraZeneca Plc: * AZN: FIRST QUARTER 2021 RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE ROSE 100 PERCENT TO $1.19 * QTRLY CORE EPS $1.63
* QTRLY TOTAL REVENUE INCLUDED $275M OF PANDEMIC COVID-19 VACCINE SALES * NEGATIVE IMPACT OF PANDEMIC VACCINE ON QTRLY EPS OF $0.03
* QTRLY INCREASE IN PRODUCT SALES OF 15% (11% AT CER) TO $7,257M * EXPECT IMPACT OF COVID TO REDUCE AND ANTICIPATE A PERFORMANCE ACCELERATION IN SECOND HALF OF 2021
* COMPANY REITERATES GUIDANCE FOR FY 2021 AT CER * COMPANY REITERATES FULL-YEAR 2021 GUIDANCE
* GUIDANCE DOES NOT INCORPORATE ANY REVENUE OR PROFIT IMPACT FROM SALES OF PANDEMIC COVID-19 VACCINE
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