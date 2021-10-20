Left Menu

BRIEF-Fitch Downgrades Xinyuan To 'RD'

Reuters | Updated: 20-10-2021 16:22 IST | Created: 20-10-2021 16:06 IST
BRIEF-Fitch Downgrades Xinyuan To 'RD'
Representative Image Image Credit: Flickr

Fitch Ratings: * FITCH DOWNGRADES XINYUAN TO 'RD'; UPGRADES TO 'CC'

* FITCH SAYS DOWNGRADED XINYUAN REAL ESTATE CO., LTD.'S LONG-TERM FOREIGN-CURRENCY ISSUER DEFAULT RATING TO 'RESTRICTED DEFAULT' (RD), FROM 'C' * FITCH SAYS XINYUAN'S IDR OF 'CC' REFLECTS ITS TIGHT LIQUIDITY SITUATION, WITH WEAK FUNDING ACCESS AND LARGE OFFSHORE BOND MATURITIES IN NEXT 12 MONTHS

* FITCH SAYS AFFIRMED XINYUAN'S SENIOR UNSECURED RATING AND RATING ON ITS OUTSTANDING BONDS AT 'C' WITH A RECOVERY RATING OF 'RR5' * FITCH SAYS XINYUAN'S RECENT CHANGE OF AUDITOR, CONTINUED DELAY IN PUBLICATION OF 2020 FINANCIALS MAKE IT MORE DIFFICULT TO ASSESS CREDIT METRICS

* FITCH SAYS XINYUAN'S IDR OF 'CC' REFLECTS TIGHT LIQUIDITY SITUATION, WITH WEAK FUNDING ACCESS AND LARGE OFFSHORE BOND MATURITIES IN NEXT TWELVE MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage:

Also Read: Shree Maruti Courier aiming yearly Rs 300 crore business from its logistics vertical in next five years

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

  • READ MORE ON:
  • NEXT

TRENDING

1
Microsoft releases Windows 10 KB5006738 update with several bug fixes

Microsoft releases Windows 10 KB5006738 update with several bug fixes

 Global
2
Girder of under-construction flyover collapses in Nagpur; no injuries reported

Girder of under-construction flyover collapses in Nagpur; no injuries report...

 India
3
‘Satta king’ involved in betting in UP, U’khand arrested

‘Satta king’ involved in betting in UP, U’khand arrested

 India
4
JioPhone NEXT spotted on Google Play Console; listing confirms key specs

JioPhone NEXT spotted on Google Play Console; listing confirms key specs

 India

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Ghana’s healthcare system back on track with new hospitals from Ellipse Projects and Adjaye Associates

Missing the mark on e-cigarettes risks imperilling the fight against smoking

With Elections Approaching, a Better Future for Iraq?

How Chinese investments in Africa are harming the continent

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2021