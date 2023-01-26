BRIEF-U.S. DOT Is In Initial Phase Of Investigation Into Southwest Airlines' Holiday Debacle - Spokesperson
Reuters | Updated: 26-01-2023 05:05 IST | Created: 26-01-2023 05:05 IST
* U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORT IS IN INITIAL PHASE OF RIGOROUS & COMPREHENSIVE INVESTIGATION INTO SOUTHWEST AIRLINES' HOLIDAY DEBACLE - SPOKESPERSON
* U.S. DOT SAYS MADE CLEAR TO SOUTHWEST MUST PROVIDE TIMELY REFUNDS, REIMBURSEMENTS; WILL HOLD SOUTHWEST ACCOUNTABLE IF IT FAILS TO DO SO * U.S. DOT PROBING WHETHER SOUTHWEST EXECUTIVES ENGAGED IN UNREALISTIC SCHEDULING OF FLIGHTS - SPOKESPERSON
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