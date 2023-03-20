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BRIEF-US OCC conditionally approves Flagstar Bank to purchase, assume deposits of Signature Bridge Bank

Reuters | Updated: 20-03-2023 20:28 IST | Created: 20-03-2023 20:28 IST
BRIEF-US OCC conditionally approves Flagstar Bank to purchase, assume deposits of Signature Bridge Bank

U.S. Office of the Comptroller of the Currency: * U.S. OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY APPROVES FLAGSTAR BANK, N.A., TO PURCHASE ASSETS AND ASSUME CERTAIN LIABILITIES OF SIGNATURE BRIDGE BANK

* TRANSACTION INCLUDES PURCHASE BY FLAGSTAR BANK OF LOAN PORTFOLIOS FROM SIGNATURE BRIDGE BANK THAT TOTAL $12.9 BILLION AND ASSUMPTION OF $34 BILLION IN DEPOSITS * OCC IMPOSED CONDITIONS ON APPROVAL, INCLUDING TO REQUIRE FLAGSTAR BANK TO ALLOCATE APPROPRIATE RESOURCES TO ASSETS AND LIABILITIES ACQUIRED, AND TO REQUIRE SUPERVISORY NON-OBJECTION PRIOR TO PAYING DIVIDEND TO SHAREHOLDERS Source: https://bit.ly/3Z5QE7o Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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