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BRIEF-Ironwood Pharma To Acquire VectivBio For $1.15 Billion

Reuters | Updated: 22-05-2023 17:58 IST | Created: 22-05-2023 17:13 IST
BRIEF-Ironwood Pharma To Acquire VectivBio For $1.15 Billion

Ironwood Pharmaceuticals Inc : * IRONWOOD ENTERS INTO DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE VECTIVBIO, A CLINICAL-STAGE BIOTECH COMPANY PIONEERING NOVEL TREATMENTS FOR SEVERE RARE GASTROINTESTINAL DISEASES

* IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC - IRONWOOD TO COMMENCE ALL-CASH TENDER OFFER TO ACQUIRE ALL OUTSTANDING SHARES OF VECTIVBIO FOR $17.00 PER SHARE * IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC - PROPOSED DEAL FOR APPROXIMATELY $1 BILLION, NET OF VECTIVBIO CASH AND DEBT

* IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC- EXPECTS TO FINANCE ACQUISITION WITH CASH ON HAND AND FUNDS DRAWN THROUGH A FOUR-YEAR, $500 MILLION REVOLVING CREDIT FACILITY * IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC - DEAL IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO EARNINGS PER SHARE BEGINNING IN 2026 Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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