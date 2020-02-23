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BRIEF-Warren Buffett issues letter to Berkshire Hathaway shareholders

  • Reuters
  • |
  • Updated: 23-02-2020 01:04 IST
  • |
  • Created: 23-02-2020 01:03 IST
BRIEF-Warren Buffett issues letter to Berkshire Hathaway shareholders
Image Credit: Flickr

Buffett Says Berkshire Still Carries Kraft Heinz: * WARREN BUFFETT SAYS OPPORTUNITIES FOR BERKSHIRE HATHAWAY TO MAKE MAJOR ACQUISITIONS MEETING ITS REQUIREMENTS ARE 'RARE' -- ANNUAL LETTE TO BERKSHIRE SHAREHOLDERS

* BUFFETT SAYS 'FICKLE' STOCK MARKET GIVES BERKSHIRE OPPORTUNITIES TO MAKE LARGE, NON-CONTROLLING INVESTMENTS IN COMPANIES * BUFFETT SAYS BERKSHIRE MAY IN TIME EXPERIENCE A DECLINE IN INSURANCE FLOAT, BUT THAT THE DECLINE WILL BE VERY GRADUAL, NO MORE THAN 3% IN ANY YEAR

* BUFFETT SAYS BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY HAS ABILITY TO MANAGE UTILITIES REQUIRING MORE THAN $100 BILLION OF INVESTMENTS, AND STANDS 'READY, WILLING AND ABLE' TO TAKE ON SUCH OPPORTUNITIES * ON ITS BALANCE SHEET AT $13.8 BILLION; BERKSHIRE DID NOT REPORT AN IMPAIRMENT CHARGE FOR KRAFT HEINZ IN Q4 IN ITS EARNINGS RELEASE

* BUFFETT SAYS EARNINGS GENERATED BY COMPANIES WHOSE STOCKS BERKSHIRE OWNS ARE 'REMARKABLE UNDER ANY CIRCUMSTANCES,' AND 'TRULY MIND-BLOWING' COMPARED TO RETURNS ON BONDS * BUFFETT, 89, SAYS BERKSHIRE IS 100% PREPARED FOR THE EVENTUAL DEPARTURES OF HIM AND VICE CHAIRMAN CHARLIE MUNGER, 96, AS BOTH 'LONG AGO ENTERED THE URGENT ZONE'

* BUFFETT CALLS IT 'ALMOST CERTAIN' THAT EQUITIES WILL OVER TIME PERFORM FAR BETTER THAN LONG-TERM BONDS * BERKSHIRE SAYS IT ENDED 2019 WITH $128 BILLION OF CASH AND

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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