Left Menu

BRIEF-Astrazeneca Says Lynparza Combo Delays Progression Risk In Prostate

AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA PLC - LYNPARZA COMBO DELAYS PROGRESSION RISK IN PROSTATE * ASTRAZENECA: COMBINATION WAS WELL TOLERATED AND ALLOWED PATIENTS TO MAINTAIN THEIR QUALITY OF LIFE VS. PATIENTS TREATED WITH ABIRATERONE ALONE * ASTRAZENECA: LYNPARZA PLUS ABIRATERONE REDUCED RISK OF DISEASE PROGRESSION BY 34% VS.

Reuters | Updated: 15-02-2022 13:14 IST | Created: 15-02-2022 13:11 IST
BRIEF-Astrazeneca Says Lynparza Combo Delays Progression Risk In Prostate
Representative Image Image Credit: Twitter (@AstraZeneca)

AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA PLC - LYNPARZA COMBO DELAYS PROGRESSION RISK IN PROSTATE

* ASTRAZENECA: COMBINATION WAS WELL TOLERATED AND ALLOWED PATIENTS TO MAINTAIN THEIR QUALITY OF LIFE VS. PATIENTS TREATED WITH ABIRATERONE ALONE * ASTRAZENECA: LYNPARZA PLUS ABIRATERONE REDUCED RISK OF DISEASE PROGRESSION BY 34% VS. STANDARD-OF-CARE IN 1ST-LINE METASTATIC CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER

* ASTRAZENECA: PROPEL PHASE III TRIAL SHOW CLINICALLY MEANINGFUL BENEFIT IN PATIENTS IRRESPECTIVE OF HOMOLOGOUS RECOMBINATION REPAIR GENE MUTATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
This stunning new image captured by Hubble shows triple galaxy merger in progress

This stunning new image captured by Hubble shows triple galaxy merger in pro...

 Global
2
Health News Roundup: Hong Kong reports 1,347 COVID cases as healthcare system overwhelmed; Merck Japan says to accelerate imports of COVID-19 treatment and more

Health News Roundup: Hong Kong reports 1,347 COVID cases as healthcare syste...

 Global
3
NLC India Q3 profit 26 rises to Rs 230 cr

NLC India Q3 profit 26 rises to Rs 230 cr

 India
4
LG unveils new CineBeam 4K laser projectors to elevate home cinema experience

LG unveils new CineBeam 4K laser projectors to elevate home cinema experienc...

 Korea Rep

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

African tech solutions to plastic pollution can only flourish if there is consumer buy-in

Another day, another scandal: Big Four auditors need to reign in their subsidiaries

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2022