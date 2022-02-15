BRIEF-Astrazeneca Says Lynparza Combo Delays Progression Risk In Prostate
AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA PLC - LYNPARZA COMBO DELAYS PROGRESSION RISK IN PROSTATE * ASTRAZENECA: COMBINATION WAS WELL TOLERATED AND ALLOWED PATIENTS TO MAINTAIN THEIR QUALITY OF LIFE VS. PATIENTS TREATED WITH ABIRATERONE ALONE * ASTRAZENECA: LYNPARZA PLUS ABIRATERONE REDUCED RISK OF DISEASE PROGRESSION BY 34% VS.
AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA PLC - LYNPARZA COMBO DELAYS PROGRESSION RISK IN PROSTATE
* ASTRAZENECA: COMBINATION WAS WELL TOLERATED AND ALLOWED PATIENTS TO MAINTAIN THEIR QUALITY OF LIFE VS. PATIENTS TREATED WITH ABIRATERONE ALONE * ASTRAZENECA: LYNPARZA PLUS ABIRATERONE REDUCED RISK OF DISEASE PROGRESSION BY 34% VS. STANDARD-OF-CARE IN 1ST-LINE METASTATIC CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER
* ASTRAZENECA: PROPEL PHASE III TRIAL SHOW CLINICALLY MEANINGFUL BENEFIT IN PATIENTS IRRESPECTIVE OF HOMOLOGOUS RECOMBINATION REPAIR GENE MUTATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- AstraZeneca PLC