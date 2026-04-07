IInvenTiv 2026 Unveils India's Innovative Future at IIT Dhanbad
The IInvenTiv 2026 R&D fair at IIT Dhanbad focused on innovation in digital health and strengthening India's role as a global innovation hub. Highlights included sessions on building a robust startup ecosystem and digital health strategies. The event encouraged academia-industry collaboration and marked significant milestones for IIT (ISM).
Devdiscourse News Desk | Ranchi | Updated: 07-04-2026 20:43 IST | Created: 07-04-2026 20:43 IST
The IInvenTiv 2026 R&D fair wrapped up at IIT (ISM) Dhanbad, spotlighting innovation, collaboration, and advancements in digital health.
Key discussions featured building an innovation ecosystem, led by IIT Madras director V Kamakoti, alongside strategic sessions on India's digital health future by Dr Sunil Kumar Barnwal.
Marking its centenary, IIT (ISM) highlighted its R&D evolution, emphasizing industry-academia partnerships and its status as a burgeoning innovation hub.
(With inputs from agencies.)