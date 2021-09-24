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BRIEF-China Evergrande New Energy Vehicle Encounters Serious Shortage Of Funds

Reuters | Updated: 24-09-2021 20:39 IST | Created: 24-09-2021 20:37 IST
BRIEF-China Evergrande New Energy Vehicle Encounters Serious Shortage Of Funds
Representative image Image Credit: Wikipedia

China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd:

* STILL EXPLORING WITH DIFFERENT POTENTIAL STRATEGIC INVESTORS TO INTRODUCE NEW INVESTORS TO GROUP

* AS OF DATE DUE DILIGENCE AND NEGOTIATION ARE STILL IN PROGRESS

* NEGOTIATING WITH POTENTIAL INVESTORS ABOUT SELLING SOME OF ELDERLY CARE VALLEY & OVERSEAS ASSETS OF GROUP

* AS AT DATE GROUP HAS NOT ENTERED INTO ANY LEGALLY BINDING AGREEMENT WITH ANY INVESTOR

* REMAINS UNCERTAIN AS TO WHETHER GROUP WILL BE ABLE TO CONSUMMATE ANY SUCH SALE.

* AS OF DATE GROUP IS ENCOUNTERING SERIOUS SHORTAGE OF FUNDS

* IN VIEW OF LIQUIDITY PRESSURE, GROUP HAS SUSPENDED PAYING SOME OF ITS OPERATING EXPENSES

* IN VIEW OF LIQUIDITY PRESSURE SOME SUPPLIERS HAVE SUSPENDED SUPPLYING FOR PROJECTS

* NO GUARANTEE THAT GROUP WILL BE ABLE TO MEET ITS FINANCIAL OBLIGATIONS UNDER RELEVANT CONTRACTS

* WILL LACK FURTHER CAPITAL INJECTION, EXPECTED TO AFFECT DAILY OPERATIONS OF GROUP, IF NO INVESTMENT/ASSET SALE

* NOTE IT IS UNCERTAIN WHETHER GROUP COULD SUCCESSFULLY IMPLEMENT MEASURES TO EASE LIQUIDITY ISSUES

* IF NO INVESTMENTS/ASSET SALE IN SHORT PERIOD OF TIME, WILL WORSEN ABILITY TO PAY EMPLOYEES' SALARY Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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