BRIEF-China Evergrande New Energy Vehicle Encounters Serious Shortage Of Funds
China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd:
* STILL EXPLORING WITH DIFFERENT POTENTIAL STRATEGIC INVESTORS TO INTRODUCE NEW INVESTORS TO GROUP
* AS OF DATE DUE DILIGENCE AND NEGOTIATION ARE STILL IN PROGRESS
* NEGOTIATING WITH POTENTIAL INVESTORS ABOUT SELLING SOME OF ELDERLY CARE VALLEY & OVERSEAS ASSETS OF GROUP
* AS AT DATE GROUP HAS NOT ENTERED INTO ANY LEGALLY BINDING AGREEMENT WITH ANY INVESTOR
* REMAINS UNCERTAIN AS TO WHETHER GROUP WILL BE ABLE TO CONSUMMATE ANY SUCH SALE.
* AS OF DATE GROUP IS ENCOUNTERING SERIOUS SHORTAGE OF FUNDS
* IN VIEW OF LIQUIDITY PRESSURE, GROUP HAS SUSPENDED PAYING SOME OF ITS OPERATING EXPENSES
* IN VIEW OF LIQUIDITY PRESSURE SOME SUPPLIERS HAVE SUSPENDED SUPPLYING FOR PROJECTS
* NO GUARANTEE THAT GROUP WILL BE ABLE TO MEET ITS FINANCIAL OBLIGATIONS UNDER RELEVANT CONTRACTS
* WILL LACK FURTHER CAPITAL INJECTION, EXPECTED TO AFFECT DAILY OPERATIONS OF GROUP, IF NO INVESTMENT/ASSET SALE
* NOTE IT IS UNCERTAIN WHETHER GROUP COULD SUCCESSFULLY IMPLEMENT MEASURES TO EASE LIQUIDITY ISSUES
* IF NO INVESTMENTS/ASSET SALE IN SHORT PERIOD OF TIME, WILL WORSEN ABILITY TO PAY EMPLOYEES' SALARY Source text for Eikon: Further company coverage:
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