BRIEF-Macron remporterait l'élection présidentielle française avec 55% des voix-Sondage Ipsos-Sopra Steria

Sondage Ipsos-Sopra Steria 2022 pour France Info et Le Parisien-Aujourd'hui en France :

* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 55% DES VOIX CONTRE LE PEN

* LE TAUX DE PARTICIPATION EST ATTENDU À 73% AU SECOND TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE Enquête réalisée du 11 au 13 avril 2022 auprès de 1.693 personnes, marge d'erreur +/- 2,4 points. Source : https://www.ipsos.com/fr-fr/presidentielle-2022/barometre-2022-ipsos (Gdansk Newsroom)

