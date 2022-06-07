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BRIEF-D R Horton Says Raw Materials Supply Reason For Lengthening Build Times

Reuters | Updated: 07-06-2022 20:32 IST | Created: 07-06-2022 20:32 IST
BRIEF-D R Horton Says Raw Materials Supply Reason For Lengthening Build Times

D R Horton Inc: * SAYS APPRECIATION IN HOME PRICES WILL MODERATE, BY THE END OF '22 AND INTO '23 COULD VERY WELL FLATTEN (DROPS EXTRANEOUS WORD)

* SAYS SEEING TREND TOWARDS SLIGHTLY SMALLER HOUSES OVER THE LAST COUPLE OF YEARS AS MORTGAGE RATES HAVE RISEN --CONF * SAYS NOT SEEN STABILIZATION OR ANY IMPROVEMENT IN CONSTRUCTION CYCLE TIMES AS OF YET

* SAYS RAW MATERIALS SUPPLY MORE THAN A TIGHT LABOR SUPPLY REASON FOR LENGTHENING BUILD TIMES Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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