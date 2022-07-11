BRIEF-Germany, Czech Republic agree to stand united in face of gas disruption threat
- Country:
- Germany
* GERMAN ECONOMY MINISTER, CZECH INDUSTRY MINISTER IN JOINT STATEMENT: DEEPLY CONCERNED GAS SUPPLIES TO EU BEING USED AS A POLITICAL WEAPON WITH DELIBERATE INTENTION TO DIVIDE EU MEMBER STATES
* GERMAN ECONOMY MINISTER, CZECH INDUSTRY MINISTER IN JOINT STATEMENT: STAND UNITED TO COOPERATE IN CASE OF COMPLETE DISRUPTION OF GAS SUPPLIES, WHICH MAY OCCUR IN UPCOMING WEEKS * GERMAN ECONOMY MINISTER, CZECH INDUSTRY MINISTER IN JOINT STATEMENT: FINALIZE AGREEMENT ON SOLIDARITY MEASURES TO SAFEGUARD SECURITY OF SUPPLY BETWEEN OUR COUNTRIES AHEAD OF WINTER SEASON
* GERMAN ECONOMY MINISTER, CZECH INDUSTRY MINISTER IN JOINT STATEMENT: ENERGY PARTNERSHIP REINFORCED BY LNG DELIVERIES TO THE REGION Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]
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