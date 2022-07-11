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BRIEF-Germany, Czech Republic agree to stand united in face of gas disruption threat

Reuters | Berlin | Updated: 11-07-2022 17:34 IST | Created: 11-07-2022 17:26 IST
BRIEF-Germany, Czech Republic agree to stand united in face of gas disruption threat
Representative Image Image Credit: ANI
  • Country:
  • Germany

* GERMAN ECONOMY MINISTER, CZECH INDUSTRY MINISTER IN JOINT STATEMENT: DEEPLY CONCERNED GAS SUPPLIES TO EU BEING USED AS A POLITICAL WEAPON WITH DELIBERATE INTENTION TO DIVIDE EU MEMBER STATES

* GERMAN ECONOMY MINISTER, CZECH INDUSTRY MINISTER IN JOINT STATEMENT: STAND UNITED TO COOPERATE IN CASE OF COMPLETE DISRUPTION OF GAS SUPPLIES, WHICH MAY OCCUR IN UPCOMING WEEKS * GERMAN ECONOMY MINISTER, CZECH INDUSTRY MINISTER IN JOINT STATEMENT: FINALIZE AGREEMENT ON SOLIDARITY MEASURES TO SAFEGUARD SECURITY OF SUPPLY BETWEEN OUR COUNTRIES AHEAD OF WINTER SEASON

* GERMAN ECONOMY MINISTER, CZECH INDUSTRY MINISTER IN JOINT STATEMENT: ENERGY PARTNERSHIP REINFORCED BY LNG DELIVERIES TO THE REGION Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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