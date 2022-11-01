BRIEF-China Evergrande Says Shengjing Bank May Sell Pledged Equity Interest to Recover RMB32.595 Bln Loan
- Country:
- China
China Evergrande New: * INSIDE INFORMATION
* PLAINTIFF PROVIDED FUNDS AMOUNTING TO A TOTAL OF RMB32.595 BILLION TO GROUP DURING PERIOD FROM 2020 TO 2021 * UNIT INSIDE INFORMATION RECEIVED ENFORCEMENT NOTICES ISSUED BY SHENYANG CITY INTERMEDIATE PEOPLE'S COURT OF LIAONING PROVINCE
* PLAINTIFF PROVIDED FUNDS AMOUNTING TO A TOTAL OF RMB32.595 BILLION TO GROUP DURING PERIOD FROM 2020 TO 2021 * PLEDGED EQUITY INTEREST HAS NOT BEEN AUCTIONED OFF OR SOLD
* PLAINTIFF MAY AUCTION OFF OR SELL PLEDGED EQUITY INTEREST AND SHALL HAVE PRIORITY IN RMB32.595 BILLION OF PROCEEDS * UNIT PLEDGED 30.99% EQUITY INTEREST OUT OF 40.96% EQUITY INTEREST HELD BY IT IN XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT GROUP
* SINCE PLAINTIFF FAILED TO RECOVER FUNDS, IT COMMENCED LEGAL PROCEEDINGS IN COURT Further company coverage:
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