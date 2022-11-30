BRIEF-Reuters Next - NYSE President Says IPO Proceeds Fall 93% In 2022
* REUTERS NEXT- NYSE PRESIDENT SAYS THERE IS A LOT OF UNCERTAINTY AND THERE'S A LOT OF DIFFERENT FORCES THAT ARE IMPACTING MARKETS
* REUTERS NEXT- NYSE PRESIDENT SAYS IPO PROCEEDS RAISED DOWN BY 93% THIS YEAR * REUTERS NEXT- NYSE PRESIDENT SAYS COMPANIES ARE WAITING FOR VOLATILITY TO DECLINE FOR IPOS
* REUTERS NEXT- NYSE PRESIDENT SEES RECORD YEAR FOR ISSUES IN ETF MARKET IN 2022 * REUTERS NEXT- NYSE PRESIDENT SAYS THERE IS MONEY IN CONSUMERS' HANDS AND PEOPLE ARE SPENDING
* REUTERS NEXT - NYSE PRESIDENT HOPEFUL FOR 'SOLID PATH FORWARD' ON CHINA-BASED IPOS * REUTERS NEXT - NYSE PRESIDENT SAYS THERE MAYBE A RECESSION BUT THERE'S A LOT OF SOLID FUNDAMENTALS FOR THE ECONOMY
* REUTERS NEXT - NYSE PRESIDENT SAYS SOME CHINESE COMPANIES HAVE NOT QUALIFIED FOR IPOS UNDER ITS LISTING STANDARDS * REUTERS NEXT - NYSE PRESIDENT SAYS FTX BANKRUPTCY IS 'A BIT MURKY'
* REUTERS NEXT - NYSE PRESIDENT SAYS FTX SITUATION HAS ADDED COMPLEXITY TO REGULATORY LANDSCAPE * REUTERS NEXT - NYSE PRESIDENT SAYS WE HAVE ADVOCATED SETTING OF COMMON RULES ACROSS EXCHANGES AND DARK POOLS
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