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BRIEF-Reuters Next - NYSE President Says IPO Proceeds Fall 93% In 2022

Reuters | Updated: 30-11-2022 22:39 IST | Created: 30-11-2022 22:39 IST
BRIEF-Reuters Next - NYSE President Says IPO Proceeds Fall 93% In 2022

* REUTERS NEXT- NYSE PRESIDENT SAYS THERE IS A LOT OF UNCERTAINTY AND THERE'S A LOT OF DIFFERENT FORCES THAT ARE IMPACTING MARKETS

* REUTERS NEXT- NYSE PRESIDENT SAYS IPO PROCEEDS RAISED DOWN BY 93% THIS YEAR * REUTERS NEXT- NYSE PRESIDENT SAYS COMPANIES ARE WAITING FOR VOLATILITY TO DECLINE FOR IPOS

* REUTERS NEXT- NYSE PRESIDENT SEES RECORD YEAR FOR ISSUES IN ETF MARKET IN 2022 * REUTERS NEXT- NYSE PRESIDENT SAYS THERE IS MONEY IN CONSUMERS' HANDS AND PEOPLE ARE SPENDING

* REUTERS NEXT - NYSE PRESIDENT HOPEFUL FOR 'SOLID PATH FORWARD' ON CHINA-BASED IPOS * REUTERS NEXT - NYSE PRESIDENT SAYS THERE MAYBE A RECESSION BUT THERE'S A LOT OF SOLID FUNDAMENTALS FOR THE ECONOMY

* REUTERS NEXT - NYSE PRESIDENT SAYS SOME CHINESE COMPANIES HAVE NOT QUALIFIED FOR IPOS UNDER ITS LISTING STANDARDS * REUTERS NEXT - NYSE PRESIDENT SAYS FTX BANKRUPTCY IS 'A BIT MURKY'

* REUTERS NEXT - NYSE PRESIDENT SAYS FTX SITUATION HAS ADDED COMPLEXITY TO REGULATORY LANDSCAPE * REUTERS NEXT - NYSE PRESIDENT SAYS WE HAVE ADVOCATED SETTING OF COMMON RULES ACROSS EXCHANGES AND DARK POOLS

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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