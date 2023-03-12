Left Menu

BRIEF-Saudi Aramco FY Profit Rises

Reuters | Updated: 12-03-2023 12:41 IST | Created: 12-03-2023 12:39 IST
BRIEF-Saudi Aramco FY Profit Rises
Representative image Image Credit: Twitter (@Aramco)
  • Country:
  • Saudi Arabia

SAUDI ARABIAN OIL CO: * FY NET PROFIT AFTER ZAKAT AND TAX 604.01 BILLION RIYALS VERSUS 412.4 BILLION RIYALS YEAR AGO

* FY SALES 2,006.96 BILLION RIYALS VERSUS 1,346.93 BILLION RIYALS YEAR AGO * IN 2022, ARAMCO’S AVERAGE HYDROCARBON PRODUCTION WAS 13.6 MILLION BARRELS OF OIL EQUIVALENT PER DAY (MMBOED)

* BOARD RECOMMENDED DISTRIBUTION OF BONUS SHARES TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS IN THE AMOUNT OF ONE SHARE FOR EVERY 10 SHARES HELD * CAPITAL EXPENDITURE IN 2022 WAS $37.6 BILLION, AN INCREASE OF 18.0% FROM 2021

* CONSTRUCTION AND ENGINEERING ACTIVITIES FOR MARJAN AND BERRI CRUDE OIL INCREMENTS CONTINUE TO PROGRESS, AND ARE EXPECTED TO ADD PRODUCTION CAPACITY OF 300,000 BARRELS PER DAY (BPD) AND 250,000 BPD, RESPECTIVELY, BY 2025) * ZULUF CRUDE OIL INCREMENT IS IN THE ENGINEERING PHASE, AND IS EXPECTED TO PROVIDE A CENTRAL FACILITY TO PROCESS A TOTAL OF 600,000 BPD OF CRUDE OIL FROM THE ZULUF FIELD BY 2026

* EXPECTS 2023 CAPITAL EXPENDITURE TO BE APPROXIMATELY $45.0 BILLION TO $55.0 BILLION INCLUDING EXTERNAL INVESTMENTS * CONSTRUCTION ACTIVITIES ARE ALSO CONTINUING ON DAMMAM DEVELOPMENT PROJECT, WHICH IS EXPECTED TO ADD 25,000 BPD AND 50,000 BPD OF CRUDE OIL BY 2024 AND 2027, RESPECTIVELY

* COMPRESSION PROJECTS AT THE HARADH AND HAWIYAH FIELDS COMMENCED COMMISSIONING ACTIVITIES AND FULL CAPACITY IS EXPECTED TO BE REACHED IN 2023 * SAUDI ARAMCO - CONSTRUCTION AT THE HAWIYAH UNAYZAH GAS RESERVOIR STORAGE, THE FIRST UNDERGROUND NATURAL GAS STORAGE PROJECT IN THE KINGDOM, IS AT AN ADVANCED STAGE AND HAS COMMENCED INJECTION ACTIVITIES.

* ARAMCO CONTINUED ITS TRACK RECORD OF SUPPLY RELIABILITY BY DELIVERING CRUDE OIL AND OTHER PRODUCTS WITH 99.9% RELIABILITY IN 2022 Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Health News Roundup: New York officials ask 3 pharmacy chains for plans on abortion drug access; Moderna loses bid to shift liability in COVID-19 vaccine patent case and more

Health News Roundup: New York officials ask 3 pharmacy chains for plans on a...

 Global
2
Mylo Survey Reveals 72% of Women See Positive Impact of Digital Solutions on their Overall Health

Mylo Survey Reveals 72% of Women See Positive Impact of Digital Solutions on...

 Global
3
Meta plans new layoffs that could match last year's in scope

Meta plans new layoffs that could match last year's in scope

 United States
4
Reuters Health News Summary

Reuters Health News Summary

 Global

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

DevOps vs Agile: Which Approach Will Win the Battle for Efficiency?

The Classroom of the Future: Augmented Reality and Virtual Reality in Education

Growing Together: The Importance of Agriculture and Rural Development

The Heat Is On: Understanding the Realities of Global Warming

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2023