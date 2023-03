SPO-CRI-WPL-DC-GG-BOARD

Delhi Capitals Innings: Meg Lanning lbw b Rana 18 Shafali Verma b Kanwar 8 Alice Capsey run out 22 Jemimah Rodrigues c Verma b Garth 1 Marizanne Kapp run out 36 Jess Jonassen c Gardner b Deol 4 Taniya Bhatia b Gardner 1 Arundhati Reddy c Rana b Garth 25 Radha Yadav c Verma b Kanwar 1 Shikha Pandey not out 8 Poonam Yadav c Hemalatha b Gardner 0 Extras: (W-12) 12 Total: (All out in 18.4 overs) 136 Fall of wickets: 1-10, 2-48, 3-50, 4-52, 5-81, 6-97, 7-97, 8-100, 9-135.

Bowling: Kim Garth 4-0-18-2, Tanuja Kanwar 4-0-29-2, Ashleigh Gardner 3.4-0-19-2, Sneh Rana 3-0-27-1, Mansi Joshi 1-0-16-0, Harleen Deol 3-0-27-1.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)