IPL Scoreboard: RR vs SRH

Sunrisers Hyderabad Innings: Anmolpreet Singh c Hetmyer b Chahal 33 Abhishek Sharma c Chahal b Ashwin 55 Rahul Tripathi c Yashasvi Jaiswal b Chahal 47 Heinrich Klaasen c Jos Buttler b Chahal 26 Aiden Markram lbw b Chahal 6 Glenn Phillips c Hetmyer b Kuldip Yadav 25 Abdul Samad not out 17 Marco Jansen not out 3 Extras:(W-4, NB-1) 5 Total: (6 wkts, 20 Overs) 217 Fall of Wickets: 51-1, 116-2, 157-3, 171-4, 174-5, 196-6.

Bowler: Sandeep Sharma 4-0-48-0, Kuldip Yadav 4-0-50-1, Ravichandran Ashwin 4-0-35-1, Yuzvendra Chahal 4-0-29-4, Murugan Ashwin 3-0-42-0, Obed McCoy 1-0-13-0.

