IPL Scoreboard: SRH vs RCB

Royal Challengers Bangalore Innings: Virat Kohli c Glenn Phillips b Bhuvneshwar 100 Faf du Plessis c Tripathi b T Natarajan 71 Glenn Maxwell not out 5 Michael Bracewell not out 4 Extras: (B-2, LB-0, W-4, NB-1) 7 Total: (2 wkts, 19.2 Overs) 187 Fall of Wickets: 172-1, 177-2.

Bowler: Bhuvneshwar Kumar 4-0-48-1, Abhishek Sharma 3-0-28-0, T Natarajan 4-0-34-1, Kartik Tyagi 1.2-0-21-0, Nitish Reddy 2-0-19-0, Mayank Dagar 4-0-25-0, Glenn Phillips 1-0-10-0.

