Left Menu

BRIEF-CMC Markets Net Operating Income Of £288 Million

NET AVAILABLE LIQUIDITY REMAINED BROADLY FLAT AT £239 MILLION * QUIET MARKET CONDITIONS IN FIRST TWO AND A HALF MONTHS OF 2024 HAVE RESULTED IN CLIENT TRADING ACTIVITY BEING DOWN 15-20% * WHICH IN TURN IS EXPECTED TO NEGATIVELY IMPACT Q1 2024 NET OPERATING INCOME. * EXPECTATIONS OF UNDERLYING 30% NET OPERATING INCOME GROWTH FROM 2022 TO 2025 REMAIN UNCHANGED * OUR 2024 INVESTMENT PLANS ARE EXPECTED TO INCREASE OPERATING EXPENSES EXCLUDING VARIABLE REMUNERATION TO APPROXIMATELY £240 MILLION * OPERATING COST EXPANSION IS EXPECTED TO SLOW IN 2025 AFTER TWO YEARS OF SIGNIFICANT INVESTMENT COMBINED WITH ONGOING COST EFFICIENCY INITIATIVES.

Reuters | Updated: 13-06-2023 12:24 IST | Created: 13-06-2023 12:09 IST
BRIEF-CMC Markets Net Operating Income Of £288 Million
Photo Courtesy: Pexels.com Image Credit: ANI

CMC Markets PLC: * NET OPERATING INCOME OF £288 MILLION, IN LINE WITH NEW GUIDANCE ISSUED ON 27 MARCH 2023 AND UP 2% YEAR OVER YEAR

* TRADING NET REVENUE UP 1% VERSUS 2022, WITH INTEREST INCOME UP SIGNIFICANTLY, OFFSET BY WEAKER INVESTING NET REVENUE DUE TO SUBDUED MARKET CONDITIONS. * 2023 OPERATING EXPENSES EXCLUDING VARIABLE REMUNERATION INCREASED BY 26% TO £217 MILLION

* PROFIT BEFORE TAX OF £52 MILLION (2022: £91 MILLION). * UNDERLYING LIQUIDITY REMAINS STRONG. REGULATORY OFR RATIO OF 369%. NET AVAILABLE LIQUIDITY REMAINED BROADLY FLAT AT £239 MILLION

* QUIET MARKET CONDITIONS IN FIRST TWO AND A HALF MONTHS OF 2024 HAVE RESULTED IN CLIENT TRADING ACTIVITY BEING DOWN 15-20% * WHICH IN TURN IS EXPECTED TO NEGATIVELY IMPACT Q1 2024 NET OPERATING INCOME.

* EXPECTATIONS OF UNDERLYING 30% NET OPERATING INCOME GROWTH FROM 2022 TO 2025 REMAIN UNCHANGED * OUR 2024 INVESTMENT PLANS ARE EXPECTED TO INCREASE OPERATING EXPENSES EXCLUDING VARIABLE REMUNERATION TO APPROXIMATELY £240 MILLION

* OPERATING COST EXPANSION IS EXPECTED TO SLOW IN 2025 AFTER TWO YEARS OF SIGNIFICANT INVESTMENT COMBINED WITH ONGOING COST EFFICIENCY INITIATIVES. * BOARD RECOMMENDS A FINAL DIVIDEND OF 3.90 PENCE PER SHARE (2022: 8.88 PENCE) RESULTING IN A TOTAL DIVIDEND PAYMENT FOR YEAR OF 7.40 PENCE PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
NASA's Webb telescope reveals how galaxies cleared haze of early Universe

NASA's Webb telescope reveals how galaxies cleared haze of early Universe

 Global
2
EIB, Iberdrola sign €1 billion loan to accelerate energy transition in Europe

EIB, Iberdrola sign €1 billion loan to accelerate energy transition in Europ...

 Spain
3
ANALYSIS-A year after Roe v. Wade, how have U.S. firms reacted?

ANALYSIS-A year after Roe v. Wade, how have U.S. firms reacted?

 Global
4
BJP may not support me but I believe in God, people: Andhra CM

BJP may not support me but I believe in God, people: Andhra CM

 India

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Electric Dreams: Illuminating the Path to a Sustainable Future

From Bias to Empowerment: Combating Discrimination in Education

The Power of Connection: Discovering Why IT Matters Now More Than Ever

The Ultimate Guide to VPNs: Protect Your Online Privacy

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2023