IPL SCOREBOARD: GT vs SRH

Gujarat Titans: Wriddhiman Saha c Cummins b Shahbaz Ahmed 25 Shubman Gill c Abdul Samad b Markande 36 Sai Sudharsan c Abhishek Sharma b Cummins 45 David Miller not out 44 Vijay Shankar not out 14 Extras: (w-4) 4 Total: 168/3 in 19.1 overs Fall of wickets: 36-1, 74-2, 138-3 Bowling: Bhuvneshwar Kumar 4-0-27-0, Shahbaz Ahmed 2-0-20-1, Jaydev Unadkat 3.1-0-33-0, Washington Sundar 3-0-27-0, Mayank Markande 3-0-33-1, Pat Cummins 4-0-28-1.

