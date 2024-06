Soccer-Argentina squad for Copa America

Argentina's 26-man squad named by coach Lionel Scaloni on Saturday: Goalkeepers: Emiliano Martinez, Franco Armani, Geronimo Rulli

Defenders: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, German Pezzella, Lucas Martinez Quarta, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico Midfielders: Guido Rodriguez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernandez, Giovani Lo Celso

Forwards: Angel Di Maria, Valentin Carboni, Lionel Messi, Alejandro Garnacho, Nicolas Gonzalez, Lautaro Martinez, Julian Alvarez

