BRIEF-Juventus Approves EUR 1.5 Mln Capital Hike For Institutional Investors
Reuters | Updated: 20-11-2025 22:17 IST | Created: 20-11-2025 22:17 IST
Juventus FC SpA:
* APPROVES CAPITAL HIKE FOR INSTITUTIONAL INVESTORS FOR UP TO 37,912,181 NEW SHARES THROUGH ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING
* BOARD APPROVES CAPITAL HIKE UP TO AROUND EUR 1.5 MILLION Further company coverage: (Gdansk Newsroom)
