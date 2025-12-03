Scoreboard 2nd ODI: IND vs SA

Left Menu

PTI | Raipur | Updated: 03-12-2025 22:19 IST | Created: 03-12-2025 22:19 IST
South Africa Innings: Aiden Markram c Ruturaj Gaikwad b Harshit Rana 110 Quinton de Kock c Washington Sundar b Arshdeep Singh 8 Temba Bavuma c Harshit Rana b Prasidh Krishna 46 Matthew Breetzke lbw b Prasidh Krishna 68 Dewald Brevis c Yashasvi Jaiswal b Kuldeep Yadav 54 Tony de Zorzi retired hurt 17 Marco Jansen c Ruturaj Gaikwad b Arshdeep Singh 2 Corbin Bosch not out 29 Keshav Maharaj not out 10 Extras: (B-1, LB-5, W-11, NB-1) 18 Total: (For 6 wkts, 49.2 Overs) 362 Fall of Wickets: 26-1, 127-2, 197-3, 289-4, 317-5, 322-6 Bowler: Arshdeep Singh 10-0-54-2, Harshit Rana 10-0-70-1, Prasidh Krishna 8.2-0-85-2, Washington Sundar 4-0-28-0, Ravindra Jadeja 7-0-41-0, Kuldeep Yadav 10-0-78-1.

