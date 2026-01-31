Tennis-Rybakina beats Sabalenka to win Australian Open
Reuters | Melbourne | Updated: 31-01-2026 16:37 IST | Created: 31-01-2026 16:37 IST
- Country:
- Australia
Elena Rybakina beat Aryna Sabalenka 6-4 4-6 6-4 to win the Australian Open on Saturday.
The victory came three years after Sabalenka defeated Rybakina in the 2023 final at Melbourne Park.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Australian
- Melbourne
- Sabalenka
- Rybakina
- â€Œvictory
ALSO READ
UPDATE 3-Tennis-Rybakina reigns at Australian Open after outclassing Sabalenka
UPDATE 2-Tennis-Rybakina overpowers Sabalenka to win first Australian Open title
Amar Seva Sangam Launches, One of India's Largest Sensory Parks in Tamil Nadu, with Support from the Australian Government's Direct Aid Program
FACTBOX-Tennis-Australian Open women's singles champion Elena Rybakina
FACTBOX-Tennis-List of Australian Open women's singles champions