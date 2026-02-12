BRIEF-Nuveen to Acquire Schroders At About 9.9 Bln Stg
Reuters | Updated: 12-02-2026 12:45 IST | Created: 12-02-2026 12:45 IST
Schroders PLC: * SCHRODERS PLC NUVEEN, LLC - OFFER FOR SCHRODERS PLC
* SCHRODERS: PROPOSED DEAL FOR TOTAL VALUE OF UP TO 612 PENCE PER SCHRODERS SHARE * SCHRODERS - DEAL VALUES SCHRODERS AT ABOUT £9.9 BILLION
* SCHRODERS - COMBINED GROUP TO HAVE NEARLY $2.5 TRILLION AUM * SCHRODERS - RICHARD OLDFIELD TO CONTINUE AS CEO OF SCHRODERS Source text: Further company coverage:
