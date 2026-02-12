Left Menu

BRIEF-Nuveen to Acquire Schroders At About 9.9 Bln Stg

Reuters | Updated: 12-02-2026 12:45 IST | Created: 12-02-2026 12:45 IST
BRIEF-Nuveen to Acquire Schroders At About 9.9 Bln Stg

​Schroders ​PLC: * ‌SCHRODERS PLC ​NUVEEN, ‌LLC - OFFER FOR SCHRODERS PLC

* SCHRODERS: ‌PROPOSED DEAL ‌FOR TOTAL VALUE OF UP ⁠TO ​612 PENCE ⁠PER SCHRODERS SHARE * SCHRODERS - ⁠DEAL VALUES SCHRODERS ​AT ABOUT £9.9 BILLION

* ⁠SCHRODERS - COMBINED ⁠GROUP ​TO HAVE NEARLY $2.5 TRILLION AUM * ⁠SCHRODERS - RICHARD ⁠OLDFIELD TO ⁠CONTINUE AS CEO ‌OF SCHRODERS Source ‌text: Further company ​coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
MP govt to implement Centre's order on 'Vande Mataram' : CM Yadav

MP govt to implement Centre's order on 'Vande Mataram' : CM Yadav

 India
2
Tobacco baron's son arrested in Kanpur Lamborghini crash case

Tobacco baron's son arrested in Kanpur Lamborghini crash case

 India
3
Andaman students oppose move to convert colleges into deemed university

Andaman students oppose move to convert colleges into deemed university

 India
4
Barbados PM Mia Mottley wins third election with a clean sweep

Barbados PM Mia Mottley wins third election with a clean sweep

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Fairness, safety and control must guide next phase of AI development

Why undetected degradation is costing solar operators and how AI can help

How AI can strengthen urban resilience in real time

Autonomous vehicles still lack clear way to communicate with pedestrians

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026