Scoreboard of T20 World Cup: Australia vs Zimbabwe

Australia: Josh Inglis c Musekiwa b Muzarabani 8 Travis Head b Evans 17 Cameron Green c Marumani b Evans 0 Tim David c Cremer b Muzarabani 0 Glenn Maxwell b Burl 31 Matt Renshaw c Burl b Muzarabani 65 Marcus Stoinis c Musekiwa b Masakadza 6 Ben Dwarshuis c Munyonga b Evans 6 Nathan Ellis not out 7 Adam Zampa b Muzarabani 2 Matthew Kuhnemann run out (Evans) 0 Extras: (LB-2, W-2) 4 Total: (All out in 19.3 overs) 146 Fall of wickets: 1-13, 2-24, 3-25, 4-29, 5-106, 6-117, 7-131, 8-139, 9-141, 10-146. Bowling: Sikandar Raza 2-0-17-0, Blessing Muzarabani 4-0-17-4, Brad Evans 3.3-0-23-3, Dion Myers 1-0-9-0, Graeme Cremer 4-0-33-0, Wellington Masakadza 4-0-36-1, Ryan Burl 1-0-9-1.

