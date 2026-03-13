LPG Panic in Bihar: Officials Urge Calm as Distribution Concerns Rise

Despite the Patna District Magistrate assuring the public of adequate LPG supply, rushes at distribution centers in Bihar indicate public concern. Magnesiumitrates patrol sites to prevent black marketing, emphasizing legal actions against hoarding. Helplines set up to manage grievances as reassurances from various district officials emphasize smooth supply.

Devdiscourse News Desk | Patna | Updated: 13-03-2026 22:07 IST | Created: 13-03-2026 22:07 IST
  • Country:
  • India

Residents across Bihar have been seen lining up outside LPG distribution centers, even as district administrations resolve there is no shortage of domestic gas cylinders. This rush appears to contradict statements by Patna District Magistrate Thiyagarajan SM, who assures that the supply remains steady and urges the public to avoid panic buying.

The magistrate highlights measures being taken to prevent black marketing and manage distribution, noting prioritization for commercial units, hospitals, and educational institutions alongside specific refill booking intervals for urban and rural areas. Patrols constitute gas agencies to ensure public order and prevent unauthorized sales and hoarding of cylinders.

Additional patrols are in place alongside public helplines for grievances, reaffirming commitment from officials like Bhagalpur DM Nawal Kishor Choudhary and Katihar DM Ashutosh Dwivedi to maintain transparency and manage potential misuse of provisions for commercial purposes.

