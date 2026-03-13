LPG Panic in Bihar: Officials Urge Calm as Distribution Concerns Rise
Despite the Patna District Magistrate assuring the public of adequate LPG supply, rushes at distribution centers in Bihar indicate public concern. Magnesiumitrates patrol sites to prevent black marketing, emphasizing legal actions against hoarding. Helplines set up to manage grievances as reassurances from various district officials emphasize smooth supply.
Residents across Bihar have been seen lining up outside LPG distribution centers, even as district administrations resolve there is no shortage of domestic gas cylinders. This rush appears to contradict statements by Patna District Magistrate Thiyagarajan SM, who assures that the supply remains steady and urges the public to avoid panic buying.
The magistrate highlights measures being taken to prevent black marketing and manage distribution, noting prioritization for commercial units, hospitals, and educational institutions alongside specific refill booking intervals for urban and rural areas. Patrols constitute gas agencies to ensure public order and prevent unauthorized sales and hoarding of cylinders.
Additional patrols are in place alongside public helplines for grievances, reaffirming commitment from officials like Bhagalpur DM Nawal Kishor Choudhary and Katihar DM Ashutosh Dwivedi to maintain transparency and manage potential misuse of provisions for commercial purposes.
ALSO READ
Uttar Pradesh Cracks Down on LPG Black Marketing Amid Supply Panic
Himachal's Chief Minister Counters Gas Shortage Claims
Kerala's Tourism and Hospitality Sector Faces Crisis Amid Cooking Gas Shortage
Gas Shortage Sparks Chaos at Hyderabad's Indane Station
Gujarat Government Assures No Gas Shortage Amidst West Asia Conflict