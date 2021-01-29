BRIEF-AstraZeneca Says COVID-19 Vaccine Receives Positive Opinion In EU

BRIEF-AstraZeneca Says COVID-19 Vaccine Receives Positive Opinion In EUReuters | Updated: 29-01-2021 22:27 IST | Created: 29-01-2021 22:26 IST
AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA PLC - COVID-19 VACCINE RECEIVES POSITIVE OPINION IN EU
* ASTRAZENECA - ASTRAZENECA ANTICIPATES EU WILL SHORTLY APPROVE A CMA FOR ACTIVE IMMUNISATION TO BEGIN ACROSS MEMBER STATES. * ASTRAZENECA - ANTICIPATES EU WILL SHORTLY APPROVE A CMA FOR ACTIVE IMMUNISATION TO BEGIN ACROSS MEMBER STATES.
* ASTRAZENECA -ALSO SEEKING EMERGENCY USE LISTING FROM WORLD HEALTH ORGANIZATION FOR ACCELERATED PATHWAY TO VACCINE AVAILABILITY IN LOW-INCOME COUNTRIES * ASTRAZENECA - ADDITIONAL SAFETY, EFFICACY DATA FOR VACCINE TO CONTINUE TO ACCUMULATE FROM ONGOING CLINICAL TRIALS, EXPECTED TO BE PUBLISHED IN COMING WEEKS Source text for Eikon: Further company coverage:
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