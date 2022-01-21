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BRIEF-EMA Says Becoming Increasingly Clear That A Booster Dose Needed To Extend Vaccine Protection

Reuters | Updated: 21-01-2022 18:36 IST | Created: 21-01-2022 18:05 IST
BRIEF-EMA Says Becoming Increasingly Clear That A Booster Dose Needed To Extend Vaccine Protection
Representative Image

European Medicines Agency:

* EMA SAYS INTERNATIONAL REGULATORS' RECOMMENDATIONS ON COVID-19 VACCINES AND THE OMICRON VARIANT * EMA: VACCINATION CONTINUES TO OFFER CONSIDERABLE PROTECTION FROM HOSPITALISATION AND SEVERE COVID-19 WITH OMICRON, ESPECIALLY AFTER A BOOSTER DOSE

* EMA: IT IS BECOMING INCREASINGLY CLEAR THAT A BOOSTER DOSE IS NEEDED TO EXTEND VACCINE PROTECTION * EMA SAYS REVIEWING DATA ON IMPACT OF OMICRON, PARTICIPANTS CONCLUDED CURRENT VACCINES OFFER LESS PROTECTION AGAINST INFECTION AND MILD DISEASE CAUSED BY OMICRON VARIANT

* EMA: THERE IS A NEED TO DEVELOP A LONG-TERM STRATEGY ON THE TYPES OF VACCINES NEEDED TO MANAGE COVID-19 IN THE FUTURE * EMA: MEETING PARTICIPANTS AGREED THAT THE ADMINISTRATION OF MULTIPLE BOOSTER DOSES AT SHORT INTERVALS IS NOT A SUSTAINABLE APPROACH IN THE LONGER TERM

* EMA: WITH RESPECT TO UPDATED VACCINE COMPOSITIONS, GLOBAL REGULATORS ENCOURAGE DEVELOPERS TO LOOK AT ALTERNATIVE APPROACHES TO MONOVALENT VACCINES * EMA: IN REGULATORS' VIEW, COS SHOULD EXPLORE THE FEASIBILITY OF DEVELOPING BIVALENT OR MULTIVALENT VARIANT VACCINES TO DETERMINE IF THEY OFFER ADVANTAGES TO MONOVALENT VACCINES

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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