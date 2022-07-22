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BRIEF-EMA Recommends Approval Of Imvanex For Prevention Of Monkeypox Disease

Reuters | Updated: 22-07-2022 16:47 IST | Created: 22-07-2022 16:29 IST
BRIEF-EMA Recommends Approval Of Imvanex For Prevention Of Monkeypox Disease
European Medicines Agency

European Medicines Agency: * EMA: EMA RECOMMENDS APPROVAL OF IMVANEX FOR THE PREVENTION OF MONKEYPOX DISEASE: 22/07/2022

* EMA: HAS RECOMMENDED EXTENDING THE INDICATION OF THE SMALLPOX VACCINE IMVANEX TO INCLUDE PROTECTING ADULTS FROM MONKEYPOX DISEASE * EMA: IN ADDITION TO USE FOR PREVENTION OF MONKEYPOX, CHMP RECOMMENDED AUTHORISING IMVANEX TO PROTECT PEOPLE AGAINST DISEASE CAUSED BY VACCINIA VIRUS

* EMA: SAFETY PROFILE OF IMVANEX FAVOURABLE, WITH MILD TO MODERATE SIDE EFFECTS, AND CHMP CONCLUDED THAT MEDICINE'S BENEFITS ARE GREATER THAN RISKS Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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