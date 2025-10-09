Left Menu

Lupin's Strategic Leap: Revolutionizing Drug Delivery with PrecisionSphere

Lupin launches a strategic partnership program to expand its PrecisionSphere long-acting injectable platform. With FDA approval, the platform is ready for commercial use, promising improved drug delivery consistency. Lupin aims to collaborate globally, enhancing drug lifecycles and addressing compliance issues in pharmaceuticals.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 09-10-2025 15:48 IST | Created: 09-10-2025 15:48 IST
Lupin's Strategic Leap: Revolutionizing Drug Delivery with PrecisionSphere
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • India

Lupin, a leading pharmaceutical company, has announced a strategic partnership initiative to broaden the reach of its subsidiary Nanomi BV's long-acting injectable platform, PrecisionSphere.

PrecisionSphere has demonstrated efficacy and safety in drug delivery. Recent approval by the US FDA marks its readiness for commercial deployment. The partnership program seeks collaboration with companies interested in extending product lifecycles, particularly those that could benefit from extended drug formulations.

Fabrice Egros, Lupin's President of Corporate Development, highlighted the program's potential to expand patient access to advanced treatments. PrecisionSphere addresses compliance issues in pharmaceuticals by enabling consistent particle sizes and drug concentrations, optimizing treatment outcomes. Shares were trading at Rs 1,952.25 on Thursday.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Taiwan President's Call for Strength: Ensuring Peace Amid Tensions

Taiwan President's Call for Strength: Ensuring Peace Amid Tensions

 Global
2
Campus Clash: Student Groups Engage in Violent Confrontation

Campus Clash: Student Groups Engage in Violent Confrontation

 India
3
We are deepening UK-India Technology Security Initiative: UK PM Keir Starmer in Mumbai.

We are deepening UK-India Technology Security Initiative: UK PM Keir Starmer...

 Global
4
Bihar Assembly Polls: Ensuring Smooth Elections with Massive Personnel Deployment

Bihar Assembly Polls: Ensuring Smooth Elections with Massive Personnel Deplo...

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Global South users harness digital platforms for aspiration and collective safety

Welfare-oriented economies outperform market-driven peers in OECD green growth race

MedLog protocol to bring transparency and oversight to AI in healthcare

AI governance gaps threaten trust and fairness in academic institutions

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025