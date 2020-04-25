BRIEF-Boeing Says Terminated Its Master Transaction Agreement With Embraer

BRIEF-Boeing Says Terminated Its Master Transaction Agreement With EmbraerReuters | Updated: 25-04-2020 18:47 IST | Created: 25-04-2020 18:47 IST
Boeing: * HAS TERMINATED ITS MASTER TRANSACTION AGREEMENT (MTA) WITH EMBRAER
* CO EXERCISED ITS RIGHTS TO TERMINATE AFTER EMBRAER DID NOT SATISFY NECESSARY CONDITIONS * CO, EMBRAER WILL MAINTAIN THEIR EXISTING MASTER TEAMING AGREEMENT TO JOINTLY MARKET AND SUPPORT C-390 MILLENNIUM MILITARY AIRCRAFT Source text for Eikon: Further company coverage:
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