BRIEF-Pulling BT dividend was a 'tough but necessary' decision - CEO

BRIEF-Pulling BT dividend was a 'tough but necessary' decision - CEOReuters | Updated: 07-05-2020 12:13 IST | Created: 07-05-2020 12:13 IST
Bt: * CEO SAYS CORONAVIRUS HAS PUT COMPANY'S CENTRAL ROLE IN UK INTO SHARPEST FOCUS IN ITS HISTORY
* CEO SAYS DIVIDEND DECiSION WAS TOUGH BUT NECESSARY IN ORDER TO FUND INFRASTRUCTURE INVESTMENT * CEO SAYS NO CHANGE ON CONTENT STRATEGY
* CFO SAYS HAS KEPT BUILDING FTTP NETWORK AT PACE DURING CORONAVRIUS CRISIS * CFO SAYS SEEING REDUCED ACTIVITY IN SME SEGMENT, AND IMPACT OF PUBS AND CLUBS CLOSED DUE TO COVID-19
* CFO SAYS RETAIL IS A "BIT SUBDUED" DUE TO COVID-19 Further company coverage: (Reporting By London Bureau)
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