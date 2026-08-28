Rugby-Fresh forward pack for Wallabies in first Argentina test
A ustralia will field a fresh forward pack when they take on Argentina on Saturday in the first of two tests, but coach Les Kiss has retained all the backs who started in their comprehensive home win over Japan earlier this month.
Team: 15-Tom Wright, 14-Max Jorgensen, 13-Isaac Henry, 12-Hunter Paisami, 11-Harry Potter, 10-Carter Gordon, 9-Ryan Lonergan, 8-Rob Valetini, 7-Fraser McReight, 6-Tom Hooper, 5-Jeremy Williams, 4-Josh Canham, 3-Allan Alaalatoa (captain), 2-Brandon Paenga-Amosa, 1-Isaac Kailea
Reserves: 16-Billy Pollard, 17-Angus Bell, 18-Massimo de Lutiis, 19-Lachlan Shaw, 20-Charlie Cale, 21-Tate McDermott, 22-Ben Donaldson, 23-Jospeh-Aukuso Suaalii. (Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Clare Fallon)