Rugby-Fresh forward pack for Wallabies in first Argentina test

Reuters | Updated: 28-08-2026 01:19 IST | Created: 28-08-2026 01:19 IST
Rugby-Fresh forward pack for Wallabies in first Argentina test

A ustralia will ​field a fresh forward pack when ​they take on Argentina on ‌Saturday in ​the first of two tests, but coach Les Kiss has retained all the backs who started in their comprehensive home ‌win over Japan earlier this month.

Team: 15-Tom Wright, ⁠14-Max Jorgensen, 13-Isaac Henry, 12-Hunter Paisami, 11-Harry Potter, 10-Carter Gordon, 9-Ryan Lonergan, 8-Rob Valetini, 7-Fraser ⁠McReight, 6-Tom Hooper, 5-Jeremy ⁠Williams, 4-Josh Canham, 3-Allan Alaalatoa (captain), 2-Brandon Paenga-Amosa, 1-Isaac Kailea

Reserves: 16-Billy Pollard, 17-Angus Bell, 18-Massimo de Lutiis, 19-Lachlan Shaw, 20-Charlie Cale, 21-Tate McDermott, ‌22-Ben Donaldson, ‌23-Jospeh-Aukuso Suaalii. (Writing by Mark Gleeson in Cape Town; ​Editing by Clare Fallon)

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