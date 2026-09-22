Russia: Ukrainian drone damages radiation monitoring station used by Zaporizhzhia power plant
A radiation monitoring station near the Russian-controlled Zaporizhzhia nuclear power plant in southeastern Ukraine was damaged in a Ukrainian drone attack, the plant's Russian-installed management said on Tuesday in a post on Telegram.
The management said the monitoring equipment was located about 13 km (8 miles) from the plant and that sufficient capacity remained in place to continue monitoring radiation levels.